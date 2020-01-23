В Тюменской области убирают деревянные школы

Фото: пресс-служба губернатора Тюменской области

В ближайшие два года в регионе будут заменены 32 ветхие школы. 14 зданий будут выполнены в капитальном исполнении, 18 — модульные конструкции.

Новые школы рассчитаны на 1618 учебных и дошкольных мест. 15 расположены в труднодоступных территориях. Сергей Шустов, начальник главного управления строительства области, рассказал, что сейчас идет строительство начальной школы в деревне Епанчина Тобольского района, вскоре начнутся работы в деревне Касьяново Вагайского района.

К сентябрю 2020 года в Тюменской области будут сданы четыре школы на 96 учебных и 57 дошкольных мест. До конца этого года две школы появятся в селе Новотроицкое Нижнетавдинского района и селе Заводопетровское Ялуторовского района.