Тюменцам следует обрабатывать замки дверей на авто после мойки зимой

Зимой тюменские автовладельцы зачастую сталкиваются с ситуацией, когда после мойки двери промерзают и не открываются. Чтобы этого избежать, специалисты советуют обрабатывать замки и уплотнителями.

Мастер СТО Виталий Ниполалов поделился лайфхаками, как открыть салон, не повредив транспорт, а также что нужно сделать, чтобы дверь не застывала на морозе.

"Самый простой, щадящий, но при этом дорогостоящий способ – купить размораживатель замков в автомагазине. Его нужно вбрызнуть в замерзший замок или распылить по контуру двери на покрытые льдом резинки. Но делать это нужно аккуратно, чтобы состав не попал на лакокрасочное покрытие", - отметил он.

По словам мастера, подобным образом работает и теплая WD-40 (согреть ее можно, подержав в руках или под одеждой) или обычный спирт. И то, и другое можно вспрыснуть в замок и полить резинки. Потом ждете несколько минут и просто открываете дверь. Можно использовать и незамерзающую жидкость из бачка омывателя. Но лучше всего - чистый спирт, ведь его излишки испаряются, не причиняя замкам и резинкам вреда. Минус такого способа в том, что в салоне будет пахнуть алкоголем.

Поливать теплой или тем более горячей водой не рекомендуется, от резкого перепада температур могут треснуть окна и лакокрасочное покрытие. К тому же вода моментально замерзает, что лишь усугубит ситуацию.

Отогревать замок можно феном, тепловой пушкой или ветродуйкой, но для них нужны розетка, бесперебойник или преобразователь с автомобильного аккумулятора.

Чтобы не допустить примерзания, после водных процедур проверяйте, чтобы работники автомойки хорошенько продули компрессором замки, выдувая воду. Уплотнители лучше еще раз протереть сухой, хорошо впитывающей влагу салфеткой. Можно использовать силиконовые смазки или средства для ухода за резиной, пишет "АиФ - Западная Сибирь".