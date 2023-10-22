Куда сообщить, если обнаружили брошенный автомобиль

Тюмень избавляют от брошенных автомобилей, сообщили в городской думе. Так, в прошлом году из Тюмени эвакуировано 1 тыс. 739 брошенных автомобилей, 1 тыс. 465 собственников добровольно избавили районы от автохлама. 193 автомобиля отправлено на спецстоянку.

По состоянию на 1 октября эвакуировано 1 тыс. 657 единиц транспорта, в том числе 169 – на спецстоянку. У остальных 1 тыс. 433 откликнулись хозяева.

"Мы внесли изменения в постановление 47-ПК. Время эвакуации сократилось с 70 до 30 календарных дней", - прокомментировал заместитель главы города Петр Вагин.

Кроме того, автомобилистов, паркующихся на детских и спортивных площадках, озелененных территориях, штрафуют. Только в 2022 году составлено 1 тыс. 686 протоколов в соответствии с КоАП Тюменской области. Общая сумма наложенных штрафов - 795,5 тыс. рублей, взысканных - 735,5 тыс. рублей.

Сообщить о нарушителях можно через портал "Тюмень – наш дом". Здесь есть две автомобильные категории: "Брошенный разукомплектованный автомобиль" и "Автомобиль припаркован на детской игровой или спортивной площадке". Авторизоваться можно по учетной записи госуслуг, сообщает Вслух.ру.