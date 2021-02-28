Тюменские приставы изъяли "Бентли" у должника

Судебные приставы возбудили 1 млн 200 тысяч исполнительных производств за 2020 год. Чтобы поймать должников и заставить заплатить по счетам, на дорогах областной столицы совместно с ГИБДД проводились рейды. Эта мера оказалась весьма эффективной.

Только за один из последних рейдов, который провели в Тюмени, Тобольске, Заводоуковске, Ишиме и Ялуторовске, через терминал были оплачены долги на сумму 350 тысяч рублей. Больше всего должников удалось "выловить" в областной столице.

Крайней мерой становится изъятие автомобиля. Машину забирают на штрафстоянку и ждут поступления денег от владельца. В противном случае транспорт выставляется на торги службой госимущества. Всего за 2020 год так было продано 106 автомобилей. Самый дорогостоящий арестованный автомобиль – "Бентли". Его пока продать так и не удалось, не нашлось желающих, сообщает пресс-служба Управления федеральной службы Судебных приставов по Тюменской области.

Отметим, из суммы, полученной с продажи, оплачивают задолженность и затраты на эвакуатор, а разница возвращается в карман владельца, пишет "АиФ - Западная Сибирь".