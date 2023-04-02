Для выездной службы тюменского Хосписа приобрели новый автомобиль

Тюменский Хоспис оказывает паллиативную помощь пациентам, в условиях стационара и на дому. "Мы выезжаем к пациентам Тюмени и Тюменского района, для этого был очень нужен автомобиль высокой проходимости. Сейчас нам будет легче добраться до пациентов", - рассказывала Винира Хамова, директор ГАУЗ ТО "Хоспис".

На приобретение автомобиля LADA (ВАЗ) Niva Travel были выделены средства из бюджета Тюменской области в рамках государственной программы правительства региона "Развитие здравоохранения", сообщила Александра Малыгина, пресс-служба ГАУЗ ТО "Хоспис".

"На дому специалисты проводят оценку состояния пациента, консультируют родственников по уходу. Если терапия проводится с помощью какого-то оборудования, то проверяют его работу. Наши работники определяются с необходимостью госпитализации пациента в стационар. С учетом маломобильности большей части наших пациентов, расширение возможностей выездной службы очень значимо", - прокомментировала заместитель директора, главный врач Марина Русакова.