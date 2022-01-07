Как избежать обмана при покупке машины в автосалоне

Тюменцы сталкиваются с ложными сведениями в рекламе, недостоверной информацией по кредитам, им навязываются различные опции и дополнительные услуги – часто ненужные.

Портал Megatyumen.ru с помощью специалистов управления Роспотребнадзора составил инструкцию − на что обратить внимание, покупая автомобиль в автосалоне.

В первую очередь, следует выделить типичные нарушения, возможные в этой сфере. В частности:

− нарушения в рекламе – недобросовестные продавцы для завлечения клиентов могут указать заниженную стоимость авто;

− подписание предварительного договора с передачей первого взноса до показа автомобиля или заключения договора-купли продажи (в договоре как правило есть условия об удержании всей суммы взноса или его части);

− недостоверная информация о размере процентной ставки по кредиту (в рекламе или на сайте процентная ставка указана существенно ниже той, которая прописана в договоре);

− навязывание различных товаров, работ и услуг при покупке автомобиля.

Чтобы избежать обмана, обязательно изучите отзывы о компаниях-продавцах автомобилей. Внимательно прочитайте информацию на сайте предприятия – контакты, образцы типовых договоров, данные о гарантийных обязательствах, наличие конкретных машин в продаже и так далее.

Перед подписанием договора обязательно неспешно и вдумчиво изучите его, не пропуская ни одного пункта. Прочитать нужно все, что написано мелким шрифтом. Не ставьте подпись, если какие-то пункты посчитаете сомнительными. Если же менеджер унес документ, а затем вернул его, придется перечитать информацию заново.

Опасения должны вызвать следующие условия: продажа автомобилей только за счет кредита; слишком низкая стоимость транспортного средства; предложение подписать договор и внести аванс до просмотра машины, хотя продавец уверяет, что авто в наличии; отсутствие в офисе продаж полного комплекта документов на автомобиль.

Проводить оплату безопаснее всего банковской картой. Заплатив наличными, обязательно нужно потребовать документ, подтверждающий факт оплаты.

Пожаловаться на недобросовестных продавцов можно производителю или в уполномоченную им организацию, в Роспотребнадзор, в суд и в органы внутренних дел.