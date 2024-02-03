Тюменцам дали советы, как прикурить автомобиль, если сел аккумулятор

Есть несколько способов оживить аккумулятор авто в зимний период. Самым быстрым и распространенным является прикуривание.

Необходимо с помощью специальных проводов подсоединить аккумулятор своего автомобиля к чужому. Так, ваш АКБ зарядится, после чего можно будет запустить машину.

Для прикуривания вам понадобится вторая машина или так называемый "донор" и пусковые провода. Учтите, что автомобиль, батарея которого явно слабее вашей, не подойдет. Нужно попросить помочь владельца машины с примерно идентичным аккумулятором.

Что касается проводов, то тут стоит сделать выбор в пользу латунных или медных. Не берите слишком длинные, так как они сильнее теряют напряжение. Оптимальная длина – два-три метра. Откажитесь и от тонких проводов, которые будут для владельца больше головной болью, чем помощником. Выбранные провода должны быть морозостойкими, так как большинство АКБ садятся при очень низких температурах.

Можно приобрести специальный бустер. Пуско-зарядное устройство заставит аккумулятор работать без использования второго автомобиля. По мнению автомобилистов, это гораздо удобнее и безопаснее. Главное – правильно выбрать устройство. Внимательно прочитайте все характеристики перед покупкой, а если вы в этом не разбираетесь, посоветуйтесь с консультантами, сообщает Тюменская область сегодня.