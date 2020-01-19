Всю информацию о тюменской медицине собрали на одном сайте

"Медицинский информационно-аналитический центр" запустил информационный портал здравоохранения Тюменской области МЕДИНФО72. Как показывают исследования интернет-сервиса "Яндекс.Метрика", количество подписчиков портала в соцсетях неизменно растет и уже к концу года составляло более 270 в Instagram, свыше 120 – ВКонтакте; 35 в Одноклассники и т.д.

Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, среди читателей портала популярностью пользуются истории о врачах, новости "Бережливой поликлиники", полезные советы и новости по профилактике, а также разделы "Экспертное мнение", "Рейтинг

врачей" "Опросы", "Совместимость лекарственных препаратов" и другие. Десятки тысяч просмотров набирают советы главных внештатных специалистов профильного департамента.

Чтобы оставлять комментарии к новостям и событиям, оценивать медицинских работников, участвовать в опросах, проверять совместимость лекарств, назначенных доктором, необходимо пройти регистрацию в личном кабинете. МЕДИНФО 72 – это ресурс, который содержит информацию обо всех медицинских организациях региона, услугах, проектах, мероприятиях, специалистах, а также диалоговая площадка, обеспечивающая взаимодействие системы здравоохранения и жителей Тюменской области.