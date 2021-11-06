Пожилые тюменцы могут получать нужную информацию на одном портале

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Интернет-портал "Старшее поколение", предназначенный для жителей 55+, работает в Тюмени. Здесь собрана полезная информация для тюменцев в возрасте, которая может пригодиться на карантине и вне его.

Как сообщили в пресс-службе благотворительного фонда "Старшее поколение", на сайте можно посмотреть анонсы ближайших мероприятий, записаться на спортивные и обучающие занятия, получить свежую информацию о пенсионных льготах и социальном обслуживании. Один из разделов посвящен оперативным данным по коронавирусу, там же опубликованы адреса пунктов вакцинации.

В разделе #Сидимдома опубликована подборка онлайн-викторин, квестов и лайфхаков для старшего поколения. Рубрика позволяет, не выходя из дома, заняться физкультурой с опытными инструкторами, познакомиться с историей города вместе с гидами 55+, а также найти рекомендации для активного времяпровождения, пишет "Вслух.ру".