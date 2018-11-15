ТКТО вошло в шорт-лист конкурса корпоративных СМИ "Медиалидер-2018"

Жюри международного конкурса "Медиалидер-2018" подвело итоги и определило список победителей, в число которых вошел сайт Тюменского концертно-театрального объединения в номинации "Лучшее digital-издание государственной/муниципальной структуры".

Всего в конкурсе участвовало более 300 проектов, из них в шорт-лист вышли 84. Окончательное распределение призовых мест станет известно только во время торжественной церемонии награждения, которая состоится 30 ноября в Москве в АУДИТОРИУМЕ. А пока названы участники, которые войдут в тройку лидеров в каждой номинации.

Всероссийский конкурс корпоративных СМИ "Медиалидер – 2018" проводится с 2017 года. В нем участвуют авторы и авторские коллективы государственных, коммерческих, общественных структур из России и СНГ, выпускающие корпоративные газеты, журналы, digital-издания, ведущие сайты, интернет-порталы, теле- и радиопрограммы, блоги, страницы, группы в социальных сетях, а также специальные издательские проекты, увидевшие свет в 2017-2018 годах. Это СМИ, созданные как для внутренней аудитории организации – сотрудников, решающие задачи внутрикорпоративных коммуникаций, так и медиа, рассчитанные на привлечение клиентов и инвесторов.

Организаторы конкурса – издательский дом "Имидж-Медиа" и журнал "Пресс-служба".

Справка. Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области "Тюменское концертно-театральное объединение" создано 7 апреля 2014 года. В структуре ТКТО объединились пять государственных учреждений культуры: Тюменская филармония, Тюменский театр кукол, Большой Тюменский драматический театр, Тобольский драматический театр имени П.П. Ершова, Дворец культуры "Нефтяник" имени В.И. Муравленко. Генеральный директор объединения – Юлия Шакурская.