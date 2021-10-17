В Тюмени действует онлайн-проект "Друг человека"

Интернет-платоформа с указанием действующих городских приютов и организаций помощи для бездомных животных работает в Тюмени в рамках проекта "Друг человека", который стартовал в августе 2021 года.

Как рассказала директор тюменского фонда помощи бездомным животным "Потеряшки" Ольга Гулецкая, на сайте можно найти контакты организаций и их адреса, а также фотографии нуждающихся в помощи животных. Также пользователям предлагают пройти специальный тест, чтобы проверить, готовы ли они взять питомца под свое крыло и под свою ответственность.

"Эта платформа помогает приютам и активным группам граждан вести важную социальную деятельность. Сложно оценить, сколько именно волонтеров и помощи фонду пришло именно от этой информационной площадки. Тюменская область является лидером во многих направлениях, и в этом вопросе нам тоже нельзя терять позиции", - считает Ольга Гулецкая.

Ветеринарный врач из МКУ "ЛесПаркХоз" Танзиля Панько поделилась, что зачастую к ним приходят люди, не уточняя, где именно они увидели информацию о питомцах. По ее мнению, запуск новой площадки дает еще один шанс приобрести бездомным животным любящих хозяев.

На сайте "Друг человека" также можно оставить контактные данные, чтобы помочь бездомным животным: привезти еду, лекарства, забрать на передержку, оказать услуги грумера, пишет "Тюменская область сегодня".