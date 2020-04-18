Бесплатная образовательная платформа доступна для тюменской молодежи

Бесплатная образовательная платформа "Твой университет" запущена в Тюмени и теперь доступна для молодежи всей страны. Проект призван развить навыки социального проектирования и повысить личную эффективность.

Пользователи платформы, независимо от места проживания, получают возможность прокачать свои знания у региональных и федеральных экспертов в режиме онлайн. На сайте представлены тематические статьи, видеозаписи и подкасты. Закрепить полученную информацию можно будет на практике, которая проходит с каждым участником в индивидуальном дистанционном формате.

"Твой университет" включает три образовательных трека, которые внутри разделены на этапы (модули). Для доступа к любому из них нужен только интернет и свободное время.

Первый трек посвящен социальному проектированию, он разделен на семь модулей по темам: "Введение в социальное проектирование", "Архитектура проекта", "Инжиниринг", "Презентация проекта", "Администрирование", "Медиапродвижение", "Источники финансирования и дальнейшая реализация проекта". Внутри каждого - текстовые материалы, чек-листы по программе, видео-лайфхаки от экспертов и дополнительные материалы, чтобы максимально детально изучить предложенную тему.

В результате прохождения трека участники проекта научатся искать идеи для проектов, познакомятся с успешными кейсами по их созданию, а также оформят паспорта, которые можно будет прикреплять к заявкам грантовых конкурсов. Подробнее познакомиться с программой и стать ее участником можно на сайте: твойуниверситет72.рф.

Обучение на треке "Социальное проектирование" обязательно для тех, кто планирует участвовать в конкурсе проектов "Моя идея. PRO". По итогу обучения у них получится грамотно заполненный паспорт проекта, который повышает шансы получить финансовую поддержку от жюри.

"Трансляция технологии создания проектов — одна из визитных карточек нашей команды. Мы хотим научить пользователей платформы, как можно решить ту или иную проблему, превратив ее в проект. Поэтому первый трек посвящен проектированию. Надеемся, собранные материалы помогут поэтапно погрузиться в тему и извлечь из нее максимум пользы", — сообщила руководитель мультицентра "Моя территория" Мария Федоренко.

В ближайшее время стартуют два дополнительных трека: "Надпрофессиональные компетенции" и "Развитие городских пространств". При регистрации до 30 апреля и прохождении первого трека участники получат ссылку на секретную карту призов, где можно будет выбрать подарок, пишет "Мегатюмень.