Собрать свой уникальный образ можно в рамках проекта "Тюменский шмот"

Фото со страницы проекта "Тюменский шмот"

Новый проект "Тюменский шмот" знакомит тюменцев с дизайнерами одежды. Любой желающий может не только получить информацию о модных тенденциях, но и создать свой собственный уникальный образ при помощи flash-игры.

На странице проекта представлено пока 12 брендов, но список постепенно расширяется. О современных трендах в моде рассказывают тюменские дизайнеры одежды. Также на странице есть интервью с главным стилистом телеканала СТС Александром Роговым. Он просмотрел несколько тюменских брендов и дал им оценку, пишет "Мой портал".

Приложение даёт возможность собрать свой собственный образ, используя вещи, созданные тюменскими дизайнерами.

"Мне всегда было интересно наблюдать за стильными людьми на улице. Как они круто подбирают детали одежды: носки, шарф, головной убор, аксессуары и при этом выглядят круто!" — прокомментировал автор проекта Вахтанг Кусаев.