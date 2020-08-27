В Тюмени появился публичный градостроительный портал

В Тюменской области запущен публичный градостроительный портал для граждан и организаций. На нем доступны схема территориального планирования, генеральные планы муниципальных образований, карта градостроительного зонирования по Тюменской области.

Также на площадке размещены материалы по городу Тюмени, которые включают в себя генеральный план, проекты планировки, проекты межевания и правила землепользования, сообщает департамент информатизации Тюменской области.