За неубранный снег и сосульки с крыш тюменских домов управляющим компаниям грозит штраф

На официальном портале администрации Тюмени прописаны правила, в которых указано кто и в какой срок должен очищать крыши и водостоки от снега и опасно свисающих сосулек.

За содержание крыши, чердака, водостоков многоквартирного дома отвечает управляющая компания или ТСЖ. И их обязанность, во-первых, своевременно убирать выпавший снег с кровли, чтобы сосульки не образовывались, а, во-вторых, если сосульки уже образовались и представляют опасность для жизни людей или целостности машин, припаркованных около здания, козырьков, отливов, балконов, выступающих частей фасадов – необходимо быстро, качественно и безопасно убрать всю наледь. При этом работы должны производиться в светлое время суток, с обязательным применением мер предосторожности. Опасная территория должна быть ограждена во избежание несчастных случаев. А снег и лед, сброшенные с крыш, должны быть немедленно вывезены.

Сообщить о растущих сосульках на козырьках зданий можно в разделе "Сосульки на крыше" портала "Тюмень – наш дом". Необходимо указать адрес, проблему и приложить фото опасно свисающих ледяных образований. Проблему обязаны решить в течение нескольких суток, виновные лица могут быть привлечены к административной ответственности: должностные лица – наложением штрафа в размере от 5 000 до 50 000 рублей, юридические лица – от 10 000 до 100 000 рублей, пишет "Мегатюмень".