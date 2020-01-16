ОНФ проведет в Тюмени круглый стол на тему безопасности детей в Интернете

Фото: региональный штаб ОНФ в Тюменской области

Члены регионального штаба ОНФ проведут круглый стол с департаментом образования Тюменской области, где разработают проект по защите детей от вредной информации в Интернете.

Об этом сказал сопредседатель регионального отделения ОНФ Александр Пересторонин на обсуждении послания президента Федеральному Собранию, прошедшее в Тюменской областной научной библиотеке имени Менделеева.

"Президент упомянул о доступном интернете, но, вследствие быстрого распространения негативной информации, которая, в первую очередь, влияет на детей, нужно принимать меры, которые позволят ограждать их от этого. Я предлагаю провести круглый стол с департаментом образования Тюменской области чтобы разработать проекты, направленные на ограждение детей от негативной информации в интернете. К примеру, несколько лет назад на просторах сети активно распространялась пагубная информация в группах "Синий кит". Необходимо включить в работу по детской безопасности в интернете федеральных операторов сотовой связи, у которых уже есть в пакете услуг специальные "детские тарифы"".

Свое мнение по поводу тезисов Президента высказали члены регионального штаба ОНФ. Так, например, Евгений Захаров обращает внимание на то, что меры поддержки "социального контракта" и помощь самозанятым была упомянута главой государства именно в разделе демографии:

"Мы всеми руками "За!" такой подход. Помощь, людям с низким доходом, в создании своего бизнеса, который позволит им обеспечить достойный доход семьи является социальным обязательством, что требует иных подходов. Если малому и среднему бизнесу необходимо создать условия и не мешать, то самозанятым необходима помощь, поддержка и даже опека. Поэтому хочется попросить рассмотреть возможность принятия мер поддержки микропредприятий и самозанятых вне рамок поддержки мелкого и среднего предпринимательства".

Заместитель губернатора Тюменской области Владимир Сысоев в дискуссии высказал мнение о том, что ждет поддержки от общественников в части дорожного строительства:

"Мы хотим, чтобы ОНФ поддержал нашу инициативу, - это форсированное строительство автомагистрали между административными центрами субъектов. У нас есть три крупных административных центра - Тюмень, Челябинск и Екатеринбург. Если этот треугольник связать четырех полосной магистралью с отбойниками, то это приведет к снижению аварийности и человеческих жертв. Благодаря магистрали будет усилено экономическое взаимодействие между нашими регионами".

Во время послания Федеральному собранию президент России, лидер ОНФ Владимир Путин попросил Общероссийский народный фронт проконтролировать строительство фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП). Общественники будут контролировать вопрос совместно с органами исполнительной власти.

По словам заместителя губернатора Тюменской области, директора департамента социального развития Тюменской области Ольги Кузнечевских вопрос контроля за строительством, оснащением и ремонтом ФАПов связан, в том числе, и с подготовкой персонала, который будет оказывать помощь: