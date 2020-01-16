С клининговыми работниками рассчитались лишь после ареста имущества предпринимательницы

В селе Мальково Тюменского района долги по зарплате погашены перед бывшими работниками клининговой службы. Судебным приставам поступило 12 исполнительных листов от сотрудников, работавших по трудовому договору с индивидуальной предпринимательницей. Сумма долга составляла 220 тыс. рублей.

"Женщина более четырех лет занималась предпринимательской деятельностью в сфере чистки и уборки. Но к декабрю 2018 года заказчики стали задерживать оплату за проделанную работу, тем самым вызывая задержку заработной платы сотрудникам индивидуального предпринимателя. Как снежный ком копились долги", — рассказали в пресс-службе УФССП по Тюменской области.

Судебный пристав-исполнитель несколько раз выезжал по адресу проживания должницы, были отправлены требования о явке, но женщина никак не отреагировала.

В декабре 2019 года сотруднику службы судебных приставов удалось арестовать имущество в счет долга по зарплате. В десятидневный срок вся сумма была переведена на счета взыскателей.