Более 700 пожилых одиноких тюменцев получили подарки к Новому году

В Тюмени завершилась благотворительная акция "Новый год для всех!". Инициативные тюменцы, трудовые коллективы и предприятия приготовили подарки для 700 одиноких людей старшего возраста.

"Кроме необходимых вещей они дарили приятные новогодние сувениры: игрушки, гирлянды, елки, дружеское общение и настоящий праздник, а "серебряные" волонтеры проекта "ГидыTMN55+" организовали цикл новогодних экскурсионных пеших и виртуальных прогулок по главным праздничным площадкам областной столицы для всех желающих пожилых тюменцев", — рассказали в пресс-службе Областного геронтологического центра.

Как только подарки были собраны, команды корпоративных добровольцев и волонтеры-аниматоры в костюмах Деда Мороза и Снегурочки отправлялись в гости к пожилым тюменцам.

Ежегодная акция проводится Областным геронтологическим центром и Тюменским региональным благотворительным фондом "Старшее поколение".