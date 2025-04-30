Чемпионат по компьютерной грамотности для пенсионеров проводят в Тюмени

В Тюменской области проходит отборочный этап XIII областного чемпионата по компьютерной грамотности среди старшего поколения, выполнять задания можно до 14 мая включительно, сообщили в департаменте информатизации ТО.

Первый этап с тестированием и творческим заданием пройдет онлайн. По его итогам будут определены 16 финалистов, они встретятся в очном финале чемпионата 29 мая.

Принимать участие в отборе можно независимо от уровня цифровой подготовки. В чемпионате могут принимать участие имеющие статус пенсионера жители Тюменской области, ветераны боевых действий, в том числе участники СВО.

Для участия необходима регистрация. Подробности можно уточнить по тел. (3452) 56-53-92 и на сайте ГАУ ДО ТО "РИО-Центр".

Чемпионат проводится при поддержке департамента информатизации, департамента социального развития и Союза пенсионеров России по Тюменской области.