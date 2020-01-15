Тобольская митрополия рассказала о том, где в Крещение пройдут литургии и освящение воды

Расписание богослужений праздника Богоявления Господня в храмах Тобольской митрополии и крещенские купания опубликованы на официальном сайте.

18 января, в Крещенский сочельник, утром пройдут богослужения и будет совершено Великое освящение воды в храмах епархии.

Митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий в 09:00 возглавит Божественную литургию в тюменском Свято-Троицком монастыре.

В 11:00 начнется крестный ход на набережную Туры и великое освящение воды в реке. В этом году уже второй раз будет обустроена иордань на историческом месте – близ стен Свято-Троицкого монастыря.

В 12:30 вода будет освящена и в 1-м Заречном микрорайоне (улица Щербакова). Здесь планируется обустройство иордани в традиционном месте. Крещенские купания здесь и у Троицкого монастыря будут проходить два дня – 18 и 19 января до полуночи.

19 января, в день Крещения Господня, во всех православных храмах Тюменской области пройдут богослужения.

В Тобольске службу в Софийско-Успенском соборе возглавит митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий. По окончании состоится крестный ход на Иртыш (район речной переправы) и великое освящение воды (в 12:00), после этого начнутся купания на иордани.

В Тобольском благочинии 19 января состоится освящение воды на иорданях и купание в следующих населенных пунктах: Сумкино (11:30), Абалак (11:30) – Тобольский район; Вагай (11:30) – Вагайский район; Уват (11:30), Туртас (12:00), Першино (16:00), Демьянка (11:15), Демьянское (12:30) – Уватский район; Ярково (11:30), Покровское (16:00), Дубровное (17:00), Липовка (11:30) – Ярковский район.

В Тюменском благочинии 19 января службы пройдут в храме Иоанна Предтечи (Антипино, 08:00), храме Покрова Пресвятой Богородицы (Мальково, 09:00 – литургия в храме, 11:30 – крестный ход и освящение воды, с 12:30 – купание в иордани).

Храм Пророка Божия Илии, Богандинское: 06:30 – литургия, 08:45 – крестный ход и освящение воды на Пышме, с 09:30 до 22:00 – купание в иордани.

Храм Святителя Николая Чудотворца, Боровский: 08:00 – Божественная литургия, 10:00 – крестный ход на озере Андреевское и освящение воды, 11:00 – 22:00 – купание в иордани.

Храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы, Каменка: 8:30 – литургия, 13:40 – крестный ход на реке Каменке и освящение воды, 14:30 – 24:00 – купание в иордани.

Храм Святителя Николая Чудотворца, Кулаково: 00:00 – Божественная литургия, 01:45 – крестный ход на сельский водоем и освящение воды, 02:30 – 24:00 – купание в Иордани.

Храм Архангела Михаила, Червишево: 09:00 – литургия, 11:00 – крестный ход на р. Пышма и освящение воды, 12:00 – 24:00 – купание в иордани.

Храм Святителя Николая Чудотворца, Перевалово: 8:30 – литургия, 11:30 – освящение воды на сельских водоемах в Перевалово, Зубарево, Ушаково, п. Молодежный, 12:00 – 23:00 – купание в иордани.

Храм Успения Пресвятой Богородицы, Успенка: 8:00 – литургия, 12:00 – освящение воды в деревне Зырянка (сельский водоем). 13:00 – 24:00 – купание в иордани.

Храм Святой Троицы, Нижняя Тавда: 9:00 – литургия, 11.30 – крестный ход на реки Тавда, Ангирь, Иска, 12:30 - освящение воды. Также освящение в с. Черепаново, Ключи, Иска, Красный Яр, Велижаны, п. Лесозаводский, 12:30 – 24:00 – купание в иордани.

Храм в честь Вознесения Господня, Велижаны Нижнетавдинского района: 9:00 – литургия, 13:00 – крестный ход из Велижан в с. Иска, 13:15 – освящение воды на р. Иска, 13:30 – 24:00 – купание в иордани.

Санаторий "Сибирь": 14:00 – освящение купели на притоке Пышмы, 14:30 – 20:00 – купание в иордани.

Также в праздник Крещения Господня вода освящается в некоторых горячих источниках Тюменской области.

В Ялуторовском благочинии 18 января освящение воды пройдет в селах Карабаш и Слобода Бешкиль.

19 января после божественной литургии чин великого освящения воды планируется провести:

Ялуторовский район – Ялуторовск, Заводопетровское;

Заводоуковский район – Пономарево, Новая Заимка, Сосновка, база отдыха "Русь" г. Заводоуковска;

Исетский район – Исетское, Солобоево, Рафайлово;

Упоровский район – Упорово, Суерка, Кизак, Емуртла, Пятково.

Праздничные торжества и Великое освящение воды будет проходить также на приходах Ишимской И Аромашевской епархии.