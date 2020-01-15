Почти 2,5 тысячи тюменцев обследовались в выходные дни в поликлиниках

В 2019 году в поликлиниках Тюмени было проведено 14 акций "Доктор с вами". В них участвовали 2492 человека, 280 были взяты на учет.

Акция проводится в городских поликлиниках по субботам, чтобы тюменцы могли прийти в выходной день и пройти комплексное обследование. Акция направлена на предупреждение онкологических, сердечно-сосудистых заболеваний и контроль за женским и мужским здоровьем.

"Важно и то, что профилактические акции из серии "Доктор с вами" привлекают в территориальные поликлиники людей, которые долгое время в медицинские учреждения вообще не обращались. В этом году таких оказалось 23% от общего числа участников. Женщины по-прежнему охотнее принимают участие в профилактических мероприятиях, чем мужчины", — рассказала Ольга Андреева, председатель комитета здравоохранения администрации города Тюмени.

Первая в 2020 году акция пройдет в поликлиниках Тюмени 18 января, в субботу, с 9 до 15 часов и будет посвящена раннему выявлению онкологических заболеваний.

Специалисты проведут осмотр кожных покровов, слизистых оболочек, лимфатических узлов, забор анализов (у женщин – мазок на цитологическое исследование, у мужчин старше 40 лет – анализ крови на простатспецифический антиген), флюорографию и маммографию (по показаниям). По результатам осмотра всех проконсультирует врач-онколог. Предварительная запись не нужна.