Праздничное настроение создавали юным тюменцам перед началом учебной недели

Праздничная атмосфера царила в Доме культуры "Орфей" во время новогодних каникул. Накануне их завершения состоялась увлекательная программа для ребят.
"Рождественская история" - под таким звучным названием прошла игровая программа. Дети участвовали в мастер-классе "Новогодние игрушки" и вместе с Юлией Сайдаковой изготовили коньки из фетра. Завершился праздник просмотром новогодних мультфильмов.
В родных стенах ДК "Орфей" участники мероприятия интересно, весело и познавательно провели время.
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