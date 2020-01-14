Праздничное настроение создавали юным тюменцам перед началом учебной недели

Фото: ДК "Орфей"

Праздничная атмосфера царила в Доме культуры "Орфей" во время новогодних каникул. Накануне их завершения состоялась увлекательная программа для ребят.

"Рождественская история" - под таким звучным названием прошла игровая программа. Дети участвовали в мастер-классе "Новогодние игрушки" и вместе с Юлией Сайдаковой изготовили коньки из фетра. Завершился праздник просмотром новогодних мультфильмов.

В родных стенах ДК "Орфей" участники мероприятия интересно, весело и познавательно провели время.