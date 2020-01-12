В тюменском центре закаливания будут открыты купели на Крещение

Крещенские купания будут организованы в Центре закаливания и плавания в холодной воде "АквАйСпорт-Тюмень". Желающих окунуться в холодную воду ждут на базе озера Чемпионов с 15 часов 18 января до 24 часов 19 января (Объездная дорога, 25-й километр, 10, стр. 1).

Председатель центра Татьяна Редькина сообщила, что традиционно моржи подготовят иордань, где можно будет набрать воды, а также две купели – одна для мужчин поглубже, другая для женщин и детей. Место купания будет освещено в течение ночи, круглосуточно будут дежурить спасатели. Вход – свободный. Дети смогут погреться в бане. На территории также есть горка, но ледянки лучше приносить свои.

Однако для посетителей будут действовать ограничения: в центр не пустят лиц в состоянии алкогольного опьянения, на территории запрещается употреблять спиртные напитки, курить и нецензурно выражаться.

В центре уже подали заявку в МЧС на исследование качества воды и получение разрешения на проведение крещенских купаний. 19 января в 12.00 отец Николай Макаров из храма в честь иконы божией матери "Утоли моя печали" проведет чин освящения воды.

"На Крещенские купания мы делаем в большом павильоне теплые женские и мужские раздевалки. Здесь же организуют питание. За небольшую плату можно будет выпить чаю с выпечкой. По сложившейся традиции изо льда будет построен образ церкви с крестом и корабельным колоколом. Тюменцы очень любят перед погружением в воду несколько раз ударить в колокол, а после купаний — фотографируются на фоне ледяного храма", - рассказала Татьяна Редькина.

У купелей также будут дежурить члены центра - они помогут всем желающим окунуться и одеться после погружения в воду, пишет "Вслух.ру".