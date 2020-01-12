Тюменцев приглашают пройти диспансеризацию

Диспансеризация населения в учреждениях здравоохранения Тюменской области будет проходить в соответствии с изменениями, внесенными в 2019 году. В 2020 году обследование приглашают пройти тех, кто родился в 1981, 1984, 1987, 1990, 1993, 1996, 1999 годах, а также всех граждан старше 40 лет.

Специалисты напоминают: диспансеризация необходима для раннего выявления заболеваний, такая диагностика в совокупности со своевременным лечением могут спасти человеку жизнь.

6 мая 2019 года Минздрав России издал указ: граждане старше 40 лет проходят диспансеризацию ежегодно. Остальным медицинские осмотры нужно проходить раз в три года.

Отметим, диагностические возможности медицинских осмотров в Тюменской области усилены: в 2019 году в ходе диспансеризации удалось выявить больше 28 тысяч различных заболеваний, в том числе 11 случаев туберкулеза и 974 – новообразований, 870 из которых оказались злокачественными, пишет "Тюменская область сегодня".