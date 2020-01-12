Стартовал отбор фильмов на участие в тюменском международном фестивале "Ноль Плюс"

Фото пресс-службы фестиваля "Ноль Плюс"

Объявлено начало отбора фильмов на VII международный кинофестиваль "Ноль Плюс", который состоится в сентябре 2020 года. Ежегодно в тюменском проекте принимают участие авторы не только отечественных картин, но и представители из других стран.

Внеконкурсная программа будет сформирована из игровых, анимационных и документальных картин в рамках межкультурного обмена с ведущими фестивалями детского кино со всего мира.

Как сообщили в департаменте по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области, за семь лет своего существования тюменский проект "Ноль Плюс" завоевал авторитет не только в России, но и в мире. Фонд развития творчества "Жизнь и Дело", который выступает организатором фестиваля, в 2019 году получил консультативный статус Экономического и социального совета ООН.

Ежегодно на традиционный международный фестиваль в Тюмень присылают свои работы создатели фильмов из почти 90 стран. Поддержку проекту оказывают администрация президента страны, Общественная палата РФ, он заслужил высокую экспертную оценку Фонда президентских грантов.

На каждом фестивале проходит презентация около сотни лент, снятых профессионалами и молодыми кинематографистами для семейного просмотра. Они поднимают проблемы взаимодействия и понимания между друзьями и одноклассниками, детьми и родителями, людьми и природой, личностью и обществом, а самое главное – учат добру. Кроме кинопоказов, проходящих в режиме свободного доступа, в рамках фестиваля "Ноль Плюс" проходят мастер-классы для детей и подростков, интересующихся киноискусством, творческие встречи. Традиционным мероприятием стал международный форум "Кинопедагогика". В 2019 году он собрал более 200 участников из 10 регионов страны, спикеров из России, Дании, Великобритании, США.