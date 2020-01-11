Жители Викулово отпразднуют Старый Новый год

Игровая программа под названием "Снегобусины" пройдет в Викуловском районном Доме культуры 12 января. Участие в мероприятии примут представители семейного клуба выходного дня "Счастливы вместе", дошкольники и учащиеся начальных классов.

Как рассказала заведующая досугового отдела Викуловского Дома культуры Анастасия Шипачева, программа приурочена к празднованию Старого Нового года. По сценарию, снегобусины отправились на поиски праздничных бус для тетушки Метелицы. Главным героям - Бусе и Бусечке - предстоит пройти через флешмобы, "ходилки", "искалки", нужно нужно будет подружиться с Сугробиком. Участники игры вместе с артистами разморозят бусинки, которые потерялись в снегу. Главный приз - коробка с игрушками от Деда Мороза, пишет ИА "Тюменская линия".