Тюменцы могут поддержать родной город в национальном голосовании

Тюмень в очередной раз стала участницей народного голосования в рамках проекта "Город России – национальный выбор". В настоящее время областная столица занимает 36 место среди 83 городов страны.

Национальный всероссийский проект направлен на выбор наиболее значимого, узнаваемого и символичного российского города с помощью голосования интернет-пользователей, которое проходит на сайте город-россии.рф.

Всего в списке 83 города. Тюмень сейчас занимает 36 место. Ханты-Мансийск — 33-е, Салехард — 64-е. Тройку лидерства занимают Смоленск, Севастополь и Барнаул.

Участие в голосовании бесплатное и не требует дополнительной регистрации. Единственное ограничение: в сутки с одного IP-адреса принимается один голос.Чтобы поддержать город, нужно собрать несложную картинку и подтвердить выбор. Делать это можно до конца года, когда будут подведены итоги, пишет "Вслух.ру".

По итогам 2019 года Тюмень заняла 26 место. Самый высокий результат у областного центра был в первый год проведения конкурса – 7 место в 2012 году.