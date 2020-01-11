Тюменская филармония в 2020 году выходит на новый уровень

Фото: ТКТО

У коллективов Тюменской филармонии продолжается творческий сезон, запланированные ранее проекты будут непременно реализованы, некоторые из них станут более масштабными. 2020 год будет насыщен юбилейными датами. Особое внимание руководство филармонии планирует уделить поддержке одаренных детей.

В этом году в планах усилить поддержку одаренных детей и в целом больше заниматься детским художественным образованием. В 2020 году сотрудничество с фондом "Новые имена" имени Иветты Вороновой выйдет на новый качественный уровень.

"Я знаком с фондом "Новые имена" очень давно, по сути, с его создания, поэтому здесь я вижу огромный пока неиспользованный потенциал отношений. Я постараюсь сделать все, чтобы мы начали достаточно интенсивно работать с этим фондом, чтобы мастера приезжали на продолжительное время и брали наших юных музыкантов под опеку. Я уверен, что это принесет очень хороший результат, большую пользу нашим детям", - сказал Александр Березин, директор Тюменской филармонии.

Также Александр Владимирович отметил конкурс "Солист оркестра", который дает возможность воспитанникам школ искусств и студентам института культуры выйти на большую сцену Тюменской филармонии и выступить в сопровождении ТФО.

"Я вижу трепетное отношение к этому проекту художественного руководителя и дирижера филармонического оркестра Евгения Шестакова. Думаю, у нас есть возможности сделать конкурс областным", - поделился планами Александр Березин.

Также в этом году будет продолжено сотрудничество с фондом Юрия Башмета. С февраля по май в Тюмени пройдет 12 мастер-классов для учащихся детских музыкальных школ.

2020 год богат на круглые даты. Ансамбль "Санрайз" отметит свое 25-тилетие, 5 лет со дня образования отпразднует Тюменский филармонический оркестр. Еще одна большая дата - 90-летию со дня рождения Юрия Гуляева. Слушателей ждут разнообразные концертные программы, посвященные этим датам.

Александр Березин отметил высокий профессионализм всех коллективов филармонии, но совершенству нет предела. Так заслуживший любовь слушателей филармонический оркестр, станет еще могучее. Уже весной начнутся конкурсные прослушивания и оркестр обретет 16 новых музыкантов. Будут куплены инструменты.

Это позволит музыкантам играть более масштабные партитуры, оркестр получит новый уровень звучания. В планах ТФО совместно с Хоровой капеллой исполнить 9 симфонию Бетховена, это будет знаковое событие, уверен Александр Березин.

Также впереди у ТФО выступление в Московском концертном зале "Зарядье", сотрудничество с солистами музыкального театра "Геликон-опера".

По словам Александра Березина, филармония подготовила традиционную абонементную систему посещения концертов. В новом сезоне создано порядка 30 абонементных циклов, в которые войдут концерты наших филармонических и приглашенных коллективов, музыкантов, хореографов. 1 февраля стартует Всероссийская продажа абонементов и Тюменская филармония готова часть абонементов предложить своим слушателям.

В этом году вновь пройдут все полюбившиеся слушателям фестивали: "Владимир Спиваков приглашает", "Пасхальный фестиваль Валерия Гергиева", "Алябьевская музыкальная осень", "Музыкальный фестиваль Дениса Мацуева", "Лето в Тобольском Кремле". Стала известна дата проведения фестиваля "Лето в Тобольском кремле", в этом году он расширит свои границы и пройдет в Тюмени и Тобольске 3 и 4 июля. Слушателей порадуют Тюменский филармонический оркестр, Хоровая капелла филармонии и солисты Академии молодых певцов Мариинского театра. Со сцены прозвучат произведения "Евгений Онегин" Петра Чайковского и "Зори здесь тихие" Кирилла Молчанова. В программе фестиваля прозвучит произведение для юных любителей классики – первая опера Сергея Прокофьева "Великан".

Справка. Александр Владимирович Березин родился 26 мая 1972 года в городе Кривой Рог Днепропетровской области. Образование – Киевская государственная консерватория им. П.И. Чайковского (диплом с отличием концертного исполнителя, преподавателя).

Рязанский институт бизнеса и управления "Государственное и муниципальное управление"

В конце декабря 2019 года назначен директором структурного подразделения Тюменская филармония ГАУК ТО "Тюменское концертно-театральное объединение"

Справка. Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области "Тюменское концертно-театральное объединение" создано 7 апреля 2014 года. В структуре ТКТО объединились пять государственных учреждений культуры: Тюменская филармония, Тюменский театр кукол, Большой Тюменский драматический театр, Тобольский драматический театр имени П. П. Ершова, Дворец культуры "Нефтяник" имени В.И. Муравленко. Генеральный директор объединения – Надежда Казначеева.