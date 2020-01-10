Около 600 тысяч человек в праздники посетили тюменские учрежедения культуры

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В новогодние выходные около 600 тысяч жителей и гостей Тюменской области побывали на различных культурных мероприятиях. Это на 25% больше чем в прошлом году.

Лидером по участию жителей в культурных событиях стал областной центр. Здесь досуговые площадки посетили более 150 тысяч человек. Большой популярностью пользуется резиденция Деда Мороза на площади 400-летия Тюмени. Музеи предложили программы "MOROZ-2020" и "Рождество-2020", в рамках которых гостей ждали выставка-ярмарка "Новогодье", музейный кинотеатр "Новогодний эфир", интерактивная экскурсия "СнегоАРТ", рождественский концерт, а также игровые программы и тематические мастер–классы для детей и их родителей.

В драмтеатре шли мюзиклы "Снежная королева", "Сказки 1001 ночи", "Кот в сапогах", "Бременские музыканты". Юные жители региона смогли насладиться представлениями Тюменского театра кукол, а также Московского театра "Время сказок", который представил спектакль "Новогодний тили-бом!" на сцене Дворца культуры "Нефтяник".

Прекрасным подарком для жителей и гостей региона стал фолк-мюзикл "Ночь перед Рождеством". Окунуться в тайну любимого праздника гостям Тюменской филармонии помогли артисты театра "Русская песня" под руководством народной артистки России Надежды Бабкиной.

Как отмечают в департаменте культуры Тюменской области, учреждения культуры региона ежегодно предлагают жителям и гостям новые интересные проекты. По итогам 2019 года Тюменская область вошла в топ-10 "Регионы-лидеры по темпам развития культуры", заняла третье место в рейтинге самых театральных регионов России по версии журнала Forbes.