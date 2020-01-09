Ансамбль "Росстань" украсил праздничную программу "Рождество 2020"

15:07 09 января 2020
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
Фото: Дмитрий Сиялов

Фольклорный ансамбль "Росстань" принял участие в праздничной программе "Рождество 2020", которая состоялась в музее имени И.Я. Словцова. Гостям подготовили яркий рождественский концерт, интерактивную программу для всей семьи и тематические мастер-классы.

Ансамбль" Росстань" под руководством Лилии Деминой представил себя во всей красе. Зрителей знакомили с традициями светлого праздника и подарили отличное настроение всем присутствующим.

В основу программы вошли уникальные фольклорно-этнографические музыкальные материалы Тюменской области. Вместе с ансамблем "Росстань" на сцене выступали ансамбль "Радовесъ" под руководством Татьяны Коркиной и Елены Даниловской.

После концерта все желающие приняли участие в тематических мастер-классах и праздничной экскурсии.

Теги: культура , музеи , музыка
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Февраль, 2020