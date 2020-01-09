Ансамбль "Росстань" украсил праздничную программу "Рождество 2020"

Фото: Дмитрий Сиялов

Фольклорный ансамбль "Росстань" принял участие в праздничной программе "Рождество 2020", которая состоялась в музее имени И.Я. Словцова. Гостям подготовили яркий рождественский концерт, интерактивную программу для всей семьи и тематические мастер-классы.

Ансамбль" Росстань" под руководством Лилии Деминой представил себя во всей красе. Зрителей знакомили с традициями светлого праздника и подарили отличное настроение всем присутствующим.

В основу программы вошли уникальные фольклорно-этнографические музыкальные материалы Тюменской области. Вместе с ансамблем "Росстань" на сцене выступали ансамбль "Радовесъ" под руководством Татьяны Коркиной и Елены Даниловской.

После концерта все желающие приняли участие в тематических мастер-классах и праздничной экскурсии.