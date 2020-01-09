Тюменка спасла полуторагодовалую дочку, подавившуюся сосиской

О том, какая помощь нужна человеку, который чем-то подавился, тюменцам напоминают специалисты станции скорой помощи. Накануне женщина спасла свою малолетнюю дочь, которая, подавившись едой, не смогла дышать.

"Кусочек сосиски попал в дыхательные пути, и ребенок не мог ни вдохнуть, ни выдохнуть, начал синеть. Все произошло на глазах у матери, которая не растерялась и оказала дочери первую помощь. Инородное тело женщина извлекла, соблюдая все правила: подушечкой пальца вела по щеке до уровня глотки, а затем развернула палец и захватила пищу сбоку, как крючком. Малышка сразу задышала и порозовела", — рассказали о случае в пресс-службе ГБУЗ ТО "Станция скорой медицинской помощи".

Прибывшие через 10 минут с момента поступления вызова медики скорой помощи диагностировали удовлетворительное состояние ребенка и после осмотра доставили для обследования в больницу. Никаких кусочков пищи в трахее и легких девочки больше не обнаружили.

Специалисты скорой помощи говорят, что методы извлечения инородного тела из дыхательных путей могут быть любыми, главное — бороться до конца. Еще один способ спасения, если подавился маленький ребенок: положите его животом на свое колено, слегка запрокиньте голову и ритмично надавливайте рукой на спину в области легких.