В январе тюменцев приглашают на открытую выставку картин арт-терапевта

В тюменском театре "Космос" открыта выставка картин арт-терапевта Ксении Леонович "Космос как чувство". Увидеть уникальную серию работ "МояQ", выполненную в технике fluid art, может любой желающий.

На выставке представлены круглые картины в виде планет Солнечной системы. На протяжении года автор скрупулезно работал над каждой картиной, чтобы передать каждому посетителю выставки те пережитые эмоции, радости и печали, заложенные в них. По словам Ксении Леонович, в каждом человеке есть внутренний космос. Увидеть и изобразить его – большое удовольствие, пишет Moi-portal.ru.

Вход на выставку свободный. Открыта экспозиция будет до 20 января ежедневно с 12:00 до 22:00. Место проведения: ул. Республики, 165а.