Тюменцы прокачают свои навыки на перспективном онлайн-ресурсе

В Тюмени заработала платформа "Твой университет". С помощью современных подходов к образовательному процессу, реализованных в формате Blended Learning, любой желающий сможет совершенно бесплатно развить свои надпрофессиональные навыки.

Blended Learning – это совмещение онлайн и оффлайн подходов в освоении навыков. В онлайн режим включены видеоролики, аудиозаписи, текстовые материалы. Оффлайн режим представляет собой посещение форумов и стажировки.

Созданием и развитием платформы "Твой университет" занимается тюменский мультицентр "Моя территория". Как рассказала руководитель мультицентра Ирина Мустыгина, команда "Моей территории" уже на протяжении года проводит события, на которых молодые тюменцы развивают свои надпрофессиональные компетенции. Однако появилось понимание, что необходимо масштабировать и транслировать свои практики и знания. Так и возникла идея для создания платформы "Твой университет", чтобы любой желающий смог прокачать свои навыки, не выходя из дома.

В марте 2020 года в Тюмени пройдет Форум карьерных траекторий, на который будут приглашены молодые специалисты и работодатели Тюмени. Участники попытаются решить кейсы от работодателей. Лучшие будут приняты на стажировку и попробуют реализовать идеи в деятельность организации, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".