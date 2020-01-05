В тюменском "Космосе" состоится открытый показ сериала "Друзья"

Молодёжный театральный центр "Космос" примет в своих стенах всех желающих приятно провести зимний вечер. 6 января в 18:00 любой может бесплатно насладиться рождественскими сериями популярного сериала "Друзья" на большом экране, укутавшись в плед и попивая горячее какао.

Как сообщила пресс-служба МТЦ "Космос", в первые дни января театральный центр проводит новогоднюю кампанию. В неё входят детские спектакли и спектакли для всей семьи, различные мастер-классы, например, по плетению ловцов снов и росписи имбирных пряников. Полную афишу мероприятий можно посмотреть на сайте – https://kosmoscentr.ru/. А тем, кто предпочитает пассивный отдых, "Космос" предлагает просмотр любимого миллионами сериала "Друзья".

Благодаря такому открытому показу тюменцы могут не засиживаться дома, а скоротать предрождественский вечер в интересной компании. Организаторы обещают уютную и тёплую домашнюю атмосферу. Всего будет показано 9 серий из всех сезонов сериала "Friends", пишет Moi-portal.ru.

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