Тюменцам напоминают правила защиты от обморожений

Эксперты напоминают тюменцам, как правильно одеваться зимой, чтобы не замерзнуть. Идеальный вариант – костюм "капусты". В таком случае между слоями одежды остается воздух, что отлично защищает от промерзания.

Верхний слой не должен пропускать влагу. Обувь должна быть просторной, а носки - чистые и сухие. При ношении обуви с носками не должно быть дискомфорта. Если ноги сильно потеют, следует подложить дополнительные теплые стельки и надеть шерстяные носки, которые будут впитывать больше влаги.

Не стоит пренебрегать варежками и шарфом. Открытые участки кожи – лицо, шею, руки - врачи рекомендуют смазать питательным кремом, в составе которого нет воды. Металлические браслеты и прочие украшения лучше снять перед выходом на улицу. Металл быстро остывает на холоде и может прилипнуть к коже. Важно также помнить, что и ношение колец на пальцах является риском получить обморожение. Кольца препятствуют току крови в пальцах.

Обязательно поешьте перед выходом на мороз. На холоде организм расходует больше энергии. Не курите и не употребляйте спиртное перед прогулкой. При опьянении возникает повышенная теплоотдача, расширяются периферические кровеносные сосуды, и человек ошибочно принимает это как тепло, растекающееся по организму. Есть риск серьезного обморожения. А никотин нарушает кровообращение в конечностях, что делает руки и ноги более чувствительными к холоду.

Собираясь на прогулку с детьми, помните, что у ребенка терморегуляция работает хуже. Через каждые 15-20 минут нужно заходить в помещение погреться, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".