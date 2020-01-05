Тюменский проект "Театр без границ" начнет работу в Югре

Фото пресс-службы МТЦ "Космос"

В 2020 году проект "Театр без границ" Молодежного театрального центра "Космос" расширится и будет реализован не только в Тюменской области, но и в ХМАО-Югре. В рамках него будут проходить бесплатные мастер-классы по режиссуре, актерскому мастерству и сценическому движению.

За прошедший год команда проекта посетила Ялуторовск, Заводоуковск, Каскару, Голышманово, Ембаево. Вместе с детьми и подростками, проживающими в этих населенных пунктах, профессиональные режиссеры, хореографы и театроведы проекта занимались пластикой, театром и хореографией. Более 200 человек прошли интенсив и получили сертификаты, пишет "Мегатюмень".

Программа для ребят из Югры находится в разработке, точный список сел и городов появится в начале года. Желающие попасть в этот список могут обращаться по телефону в театральный центр "Космос": (3452) 51-38-51.