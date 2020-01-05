Жители Тюменской области активно участвуют в диспансеризации

Свыше 360 жителей Тюменской области прошли диспансеризацию взрослого населения за период с 1 января по 1 декабря 2019 года. Это 96,5% от общего числа граждан, подлежащих осмотру.

Как сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области, в мае 2019 года вступили в силу новые правила проведения диспансеризации. Жители региона в возрасте от 18 до 39 лет вправе пройти обследование раз в три года. Тюменцы от 40 лет могут это делать раз в год. Пройти диспансеризацию можно в 29 медицинских учреждениях региона.

За 2019 года практически все в рамках диспансеризации проходили антропометрические измерения, им определяли уровни глюкозы и холестерина в крови, более 270 тысяч сделали ЭКГ, почти 289 тысяч - флюорографию.

Усиление диагностических возможностей позволило зафиксировать свыше 28 тысяч случаев заболеваний. Наиболее опасные и представляющие серьезную угрозу для жизни – туберкулез (11 случаев), злокачественные и доброкачественные образования (974 случая). Лидирующие позиции по числу выявлений занимают болезни системы кровообращения, заболевания эндокринной системы, органов мочеполовой системы, болезни органов пищеварения, болезни органов дыхания. По итогам диспансеризации более 117 тысяч человек были направлены на лечение, а 4 тысячам понадобилось высокотехнологичное лечение.

Подробнее о диспансеризации на территории Тюменской области жители региона могут узнать в рабочие дни по телефону 8 (3452) 35-00-45 (Многопрофильный консультативно-диагностический центр).