Как помочь лежащему на улице человеку?

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Первый вызов на пульт диспетчера скорой медицинской помощи Тюмени поступил 1 января 2020 года - сразу после боя курантов. Очевидец сообщил, что под мостом на пересечении улиц Республики и Монтажников лежит человек без сознания. Бригада медиков прибыла через 10 минут, но пациента не оказалось на месте.

В пресс-службе ГБУЗ ТО "Станция скорой медицинской помощи" рассказывают, как нужно поступать в подобных ситуациях, чтобы не отрывать неотложку от тех, кому действительно нужна помощь.

Если вы обнаружили на улице лежащего человека, подойдите к нему со стороны головы и поинтересуйтесь, как он себя чувствует и нужна ли ему медицинская помощь.

“Если на ваше громкое обращение человек реагирует отказом, не желает, чтобы ему вызывали скорую и продолжает лежать на снегу или на скамейке при минусовой погоде — звоните в полицию. Если человек жалуется на самочувствие и согласен, чтобы ему вызвали бригаду медиков, или на вопрос он начинает неразборчиво, невнятно говорить, стонет, хрипит, вы так и не дождались ответа, потому что пострадавший лежит без сознания — набирайте 103”, — объясняет врач скорой медицинской помощи.

Просто вызвать скорую недостаточно. Постарайтесь находиться рядом с пациентом до прибытия бригады медиков. Так вы сможете не только поддержать добрым словом человека в трудную минуту, оказать ему первую помощь, но и помочь медикам сократить время поиска нужного адреса, встретив их и проводив к пациенту.

Проконсультироваться с врачом скорой помощи по вопросам оказания первой помощи можно по телефонам: 50-99-00, 8922-264-33-67, круглосуточно.