Памятную плиту установят в Ялуторовске к 75-летию Великой Победы

В Ялуторовске подходит к завершению конкурс на разработку эскиза памятного знака 1276-го полка 384-й стрелковой дивизии. Плиту с фамилиями ялуторовчан, которые служили там, планируют установить к 75-летию Великой Победы.

Организатором конкурса на разработку проекта памятного знака выступили комитет по культуре и туризму администрации Ялуторовска вместе с детской школой искусств им. С. И. Мамонтова. Принять участие в творческом состязании могли все желающие, независимо от возраста. Жители города предлагают концептуальные решения, демонстрирующие графические, стилевые, композиционные, а также цветовые варианты образа. Эскиз разрабатывается с учетом дальнейшего его воплощения, пишет "Тюменская область сегодня".

Итоги конкурса объявят 10 января 2020 года.

Из Ялуторовского райвоенкомата на поля сражений Великой Отечественной войны ушли 7 408 человек. В боях пали 2 727 местных жителей, 1 485 человек пропали без вести, 358 умерли от ран и болезней, четверо погибли в плену.