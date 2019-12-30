Тюменка отравилась блюдом, грибы для которого ей принесла подруга

Вчера помощь медиков из-за серьезного отравления грибами понадобилась 21-летней жительнице Тюмени. Она приготовила жареную картошку с грибами, пообедала, и через полчаса ей стало плохо. Как выяснилось, на сковороду попал ядовитый гриб.

У девушки появились слабость, головокружение и галлюцинации: близко стоящие предметы виделись на далеком расстоянии и наоборот, и они постоянно меняли цвета.Она вызвала скорую.

Прибывшая через 14 минут бригада скорой помощи провела пациентке зондовое промывание желудка, поставила капельницу для снижения интоксикации. Девушку доставили в больницу.

Грибницей угощалась и подруга тюменки, которая собирала и сушила эти грибы, но у нее никаких проблем со здоровьем не возникло.

Если среди хороших сушеных грибов затесался ядовитый гриб — это как русская рулетка: токсические вещества от ядовитого гриба не успевают распространиться по всему только что приготовленному блюду (как это бывает в маринованных баночках), и кому он попадется, тот и получит отравление, другие люди — нет, отмечают специалисты скорой медицинской помощи.

После приема в пищу ядовитых грибов, их нужно немедленно удалить из желудка: вызвать рвоту — надавить пальцем на корень языка, затем — промыть, а для этого необходимо выпить сразу не менее 0,5 литров воды и вызвать повторно рвоту. Делать это до тех пор, пока выпитая вода не начнет выходить в чистом виде. Смысл первой помощи – снизить дозу токсинов до неопасной для жизни. Пока пострадавший сам себе оказывает первую помощь, очевидец вызывает скорую помощь.