Тобольская медсестра заняла второе место на чемпионате WorldSkills Russia

16:34 28 декабря 2019
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pixabay.com

Операционная медсестра Областной больницы № 3 (г.Тобольск) Майя Курманалеева завоевала второе место по Тюменской области на чемпионате WorldSkills Russia в компетенции "Медицинский и социальный уход". Она принимала участие в возрастной категории "Навыки мудрых 50+".

Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, в номинации, которую презентовали впервые в этом году, участвовали пять специалистов из различных медучреждений области. Соревнование проводилось в течение дня и включало в себя два модуля: работа с пациентом в условиях стационара (по легенде пациент находится в хирургическом отделении после операции по поводу холецистита) и работа с пациентом на дому.

Стаж Майи Курманалеевой в медицине уже 35 лет. Почти сразу после окончания Омского медучилища она переехала в Тобольск и заступила на пост медсестры в оперблоке хирургического отделения.

"Не ожидала, что стану вторым призёром, все соперники были очень сильные. Специально не готовилась, просто делала свою работу. Я очень рада, получила массу положительных впечатлений", — поделилась Майя Курманалеева.

Теги: WorldSkills , конкурс , Лучший по профессии , медицина
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