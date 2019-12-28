Тобольская медсестра заняла второе место на чемпионате WorldSkills Russia

Операционная медсестра Областной больницы № 3 (г.Тобольск) Майя Курманалеева завоевала второе место по Тюменской области на чемпионате WorldSkills Russia в компетенции "Медицинский и социальный уход". Она принимала участие в возрастной категории "Навыки мудрых 50+".

Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, в номинации, которую презентовали впервые в этом году, участвовали пять специалистов из различных медучреждений области. Соревнование проводилось в течение дня и включало в себя два модуля: работа с пациентом в условиях стационара (по легенде пациент находится в хирургическом отделении после операции по поводу холецистита) и работа с пациентом на дому.

Стаж Майи Курманалеевой в медицине уже 35 лет. Почти сразу после окончания Омского медучилища она переехала в Тобольск и заступила на пост медсестры в оперблоке хирургического отделения.

"Не ожидала, что стану вторым призёром, все соперники были очень сильные. Специально не готовилась, просто делала свою работу. Я очень рада, получила массу положительных впечатлений", — поделилась Майя Курманалеева.