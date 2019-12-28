Тюменские подростки изучают законы в рамках проекта "Содействие"

Новый социальный проект "Содействие" познакомит тюменских подростков с законами через привлечение к позитивной деятельности. До сентября 2020 года его участниками станут более 80 подростков из 13 районов Тюменской области.

Как сообщили в пресс-службе главы Тюменского района, проект реализуется в Тюменской области с апреля 2019 года на средства гранта Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В Тюменском районе участие в нем принимают два подростка из поселка Винзили и их семьи. Для каждого из них разработана своя программа реабилитации.

По словам куратора проекта, ведущего специалиста районной комиссии по делам

несовершеннолетних и защите их прав Залины Кугаевской, основная задача – привлечь подростков, находящихся в конфликте с законом, к позитивной деятельности. Для этого организована работа лабораторий по направлениям, интересным современной молодежи. Так, в "лаборатории психолого-эмоциональной разгрузки и развития личности" с ребятами проводят тренинги на коммуникацию и бесконфликтное общение, учат снимать усталость, стресс и восстанавливать работоспособность с помощью упражнений.

В "лаборатории спорта и оздоровления" обучают спортивным и подвижным играм, помогают бороться с агрессией с помощью физической нагрузки. "Лаборатория творчества" способствует творческому самовыражению. Например, один из ребят учится играть на гитаре.