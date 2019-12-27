В Тюменской области собирают уточненные данные по земельным участкам

В Тюменской области продолжается прием деклараций с уточненными характеристиками земельных участков. Декларации могут повлиять на определение их кадастровой стоимости.

С 2020 года в регионе кадастровую стоимость объектов недвижимости будет определять специальный областной центр кадастровой оценки и хранения учетно-технической документации.

Уже в следующем году государственная кадастровая оценка будет проводиться по земельным участкам пяти категорий: промышленности и иного специального назначения, особо охраняемых природных территорий и объектов, сельскохозяйственного назначения, лесного фонда, водного фонда, сообщили в пресс-службе департамента имущественных отношений Тюменской области.

В рамках подготовки к этой работе специалисты центра продолжают прием деклараций. Уточненные характеристики земельных участков этих категорий могут направить все заинтересованные лица — собственники, их представители по доверенности, обладатели иных вещных прав и арендаторы земельных участков. Информация, указанная в декларации, будет проверена и учтена при определении кадастровой стоимости объектов.