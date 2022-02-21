Росреестр советует тюменцам проверить статус своих земельных участков

С 1 марта 2022 года земельные участки с "временным" статусом в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) станут "архивными", сообщает Управление Росреестра по Тюменской области.

По данным на 1 февраля 2022 года, в Тюменской области 8572 земельных участка со статусом "временный".

Изменение статуса объекта в ЕГРН на "архивный" говорит о том, что объект снят с кадастрового учета. Однако присвоение "архивного" статуса не означает, что земельный участок с соответствующими характеристиками не может быть сформирован вновь. Чтобы не проводить повторно процедуру образования земельного участка, включая межевание, и "сохранить" ранее внесенные в ЕГРН сведения об участке, следует до 1 марта 2022 года обратиться с заявлением о государственной регистрации права с приложением к нему необходимых правоустанавливающих документов.

Уточнить статус земельного участка можно через сервис "Публичная кадастровая карта". Можно запросить выписку из ЕГРН об объекте недвижимости через портал Госуслуг или онлайн-сервис на сайте ФКП. Кроме того, выписку можно получить при личном обращении в офисы МФЦ.