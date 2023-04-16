Многодетные семьи шести муниципалитетов Тюменской области получили земельные участки

По состоянию на 1 марта 2023 года многодетные семьи шести муниципалитетов Тюменской области, принятые на учет, обеспечены земельными участками для строительства своего дома или получили социальные выплаты взамен земельного участка. Это 722 семьи городского округа Заводоуковский, 105 семей Абатского муниципального района, 75 - Бердюжского, 39 - Сорокинского, 232 - Упоровского, 227 - Ялуторовского.

В целом по Тюменской области, сообщает пресс-служба областной думы, принято на учет 14 тыс. 330 многодетных семей, 11 тыс. 234 из них, или 87% уже получили земельные участки и начинают жилищное строительство.

Земельные участки в Тюменской области предоставляются в пределах муниципалитета, в котором проживает семья. Многодетной семье предоставляется садовый земельный участок либо земельный участок для индивидуального жилищного строительства, уточняет Тюменская линия.