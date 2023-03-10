Бесплатные земельные участки получили 87% состоящих на учете многодетных семей

В Тюменской области продолжается работа по обеспечению бесплатными земельными участками семей с тремя и более детьми. По состоянию на 1 марта земельными участками обеспечены 87 % многодетных семей, принятых на учёт, сообщает департамент имущественных отношений ТО.
За время действия программы 11 546 семьям предоставлены земельные участки, 439 семьям — целевая выплата вместо земельного участка.
Из 26 муниципалитетов региона в лидерах по предоставлению участков значатся Тюмень — 4 203 участка, Тюменский район — 1 475 участков, Заводоуковский городской округ — 722 участка и Ялуторовск — 500 участков.
Программа работает в рамках нацпроекта "Демография", в состав которого входит региональный проект Тюменской области "Финансовая поддержка семей при рождении детей". Подробная информация об условиях получения поддержки и перечень необходимых документов здесь.
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