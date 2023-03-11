12 сельских учителей и медиков получили земельные участки в прошлом году

В 2022 году 12 сельских специалистов получили бесплатные земельные участки в Тюменской области. Ими стали врачи, медсестры и учителя из Армизонского, Ишимского, Юргинского районов и Заводоуковского городского округа.

Воспользоваться мерой региональной поддержки на селе могут работники сфер образования, здравоохранения, культуры, сельского хозяйства, социальной сферы. Для этого им нужно обратиться в администрацию по месту жительства, сообщает областной департамент имущественных отношений.

Земельные наделы выделяются во всех муниципальных образованиях региона, кроме сельских поселений Тюменского района и г. Заводоуковска.

Участки предоставляют сельским специалистам на срок до шести лет для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства, сообщила Тюменская линия.