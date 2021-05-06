Кадастровая палата проконсультировала тюменцев насчет оформления недвижимости

Федеральная кадастровая палата в апреле 2021 года провела Всероссийскую неделю консультаций по вопросам, связанным с оформлением недвижимости. Горячие линии прошли в филиалах Кадастровой палаты по всей стране. В Тюмени на вопросы граждан специалисты отвечали 29 апреля.

Как показывает практика, в Тюменской области количество сделок с недвижимостью не зависит от времени года. На объемы работы филиала Кадастровой палаты не особо сказалась и пандемия коронавируса. В рамках Всероссийской недели консультаций жители региона по телефону "горячей линии" задавали в основном конкретные вопросы по оформлению своего недвижимого имущества.

В частности, обратившиеся интересовались вопросами, связанными с кадастровым учетом и регистрацией прав, уплатой госпошлины при регистрации ипотеки, консультировались по поводу включения нового объекта в договор аренды. Ряд вопросов касался получения не востребованных вовремя в МФЦ документов после завершения сделок с недвижимым имуществом или запроса сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН).

"По всем заданным вопросам были даны соответствующие разъяснения. Кроме того, в ходе "горячей линии" наши специалисты напомнили о наиболее комфортных способах получения актуальных сведений из ЕГРН – через сервисы на официальных сайтах Росреестра и Кадастровой палаты. В очередной раз предостерегли граждан от использования так называемых сайтов-дублеров, через которые можно получить сомнительную информацию об объектах недвижимости и, как следствие, пострадать при совершении сделки", – отмечает главный технолог тюменской Кадастровой палаты Юлия Стробыкина.

Таким образом, во время Всероссийской недели консультаций сотрудники тюменской Кадастровой палаты помогли гражданам повысить правовую грамотность, разобраться в законодательных новеллах, касающихся оформления недвижимости, узнать о том, как обезопасить себя при проведении операций с земельными участками, квартирами и дачами, объектами ИЖС.

Получить ответы на интересующие вопросы у специалистов Кадастровой палаты граждане могут не только в дни проведения "горячих линий". За справочной информацией следует обращаться в рабочие дни по телефону (3452) 259-001. Также можно записаться к специалистам на консультации или лекции по телефону