Кадастровая палата ответит на вопросы тюменцев на горячей линии

Федеральная кадастровая палата в рамках всероссийской недели консультаций проведет горячие линии во всех регионах страны. В Тюменской области получить консультацию можно будет в четверг, 29 апреля.

Горячая линия Кадастровой палаты — дополнительная возможность для жителей Тюмени и области получить бесплатно квалифицированную помощь специалистов в решении вопросов, касающихся недвижимости. Эксперты ответят на вопросы граждан о проведении действий с недвижимым имуществом, оформлении необходимых документов для учета и регистрации прав на жилье, способах проверки недвижимости перед покупкой.

Задать интересующие вопросы специалистам тюменской Кадастровой палаты можно будет 10 до 12 часов по телефону (3452) 259-000, доб. 0 (многоканальный).