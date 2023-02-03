Росреестр отчитался о работе за 2022 год

Более 2,7 млн заявлений для получения услуг в учетно-регистрационной сфере поступило в 2022 году в Управление Росреестра по Тюменской области и филиал Кадастровой палаты. В среднем ежедневно совершалось 4 589 регистрационных действий, сообщает информационный центр правительства ТО.

Сегодня в Тюмени подвели итоги работы службы за 2022 год. Участие в работе коллегии Управления принял Губернатор Тюменской области Александр Моор.

Средний срок регистрации прав — 1,3 дня, кадастрового учета — 2 дня, единой процедуры учета и регистрации — 3 дня.

Доля электронных услуг в сфере регистрации недвижимости — 93,8%.

95,2% электронных ипотек зарегистрировано менее чем за сутки. По результатам Национального рейтинга на протяжении 3 лет Тюменская область входит в группу "А" (высший показатель) по эффективности процедур регистрации прав собственности.

"Главный результат – услуги Росреестра становятся доступнее для жителей. Растет доля электронных услуг, сокращаются сроки. Например, регистрация прав занимает теперь в среднем меньше полутора дней.

Совместно мы дополняем сведения об объектах недвижимости и их границах. Это помогает развивать экономику и гарантирует нашим землякам права собственности", - прокомментировал заседание губернатор Александр Моор: